Kadın esnafa destek projesi

Pandemi sürecinde gerek ekonomik, gerekse psikolojik bakımdan sıkıntılar yaşayan kadın esnaf ve sanatkârlara, hem sosyal yönden katkı sağlamak, hem de iş geliştirme süreçlerine destek olmak amacıyla hazırlanan proje ile ilgili şu bilgiler verildi:

“Yaklaşık 10 aydır, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yoğun ve zorlayıcı bir süreç olan Covit-19 ile mücadele ediyoruz. Pandeminin sağlık koşullarımıza yarattığı tehdit ile birlikte özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, iş ve işletmelerinde, finansal durgunluk yaşıyorlar. Finansal koşullar da dikkate alındığında, kaygı ve endişe seviyelerimizdeki artış, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı da tehdit eder noktaya ulaştı.

Öncelikle kadın esnafımıza, Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanları ve akademisyenler tarafından verilecek destek sayesinde, psikolojik dayanıklılığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türk PDR Derneği Çorum Temsilciliği ve Çorum İş Kadınları Derneği paydaşlığında yürütülecek projemize, katılmak isteyen kadın esnaf ve sanatkarlarımızın, www.corumiskad.org.tr den, başvuru formlarını doldurarak, [email protected] mail adresinden bize ulaşmalarını rica ederiz.”

Programın 50 kadın esnafla başlatılacağı, gerek duyulduğunda uzatılacağı da bildirildi.

(Haber Merkezi)