Kadın esnaf ve girişimciye “dijital pazarlama” eğitimi

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Belediye Kadın Kültür Merkezi ve Çorum Esnaf Odaları Birliği’nin desteğiyle yeni bir projeyi daha uygulamaya koyuyor.

Pandemi sürecinde dijital platformda alışverişin yaygınlaşması, yüz yüze alışverişin nispeten gerilemesi nedeniyle, kadın esnafa ve kadın girişimcilere yönelik “dijital pazarlama” eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.

İŞKAD’ın yeni projesi çerçevesinde konunun uzmanları tarafından online olarak verilecek eğitimler Şubat ayı başında başlayıp yine Şubat sonunda sona erecek.

İŞKAD Başkan Yardımcısı Semra Şahin ile Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğut, dün Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

ŞUBAT AYINDA ZOOM KONFERANS

“Kadın İçin Teknoloji, Strateji” başlığını taşıya eğitimler, 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında “zoom konferans” şeklinde uygulanacak.

Bu projeyle, dijital satış bilgileriyle donatılmış 50 kadınla dijital ekonomiye katkı sağlanması öngörülüyor.

Bu çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu ise, şöyle anlatılıyor:

Yaklaşık 10 aydır, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yoğun ve zorlayıcı bir süreç olan pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu mücadele sadece sağlık alanında değil, ekonomide de etkilerini göstermiştir. Pandemi sürecinde, karantina uygulamarıyla birlikte, dijital dünyada pazarlama daha büyük bir önem arz etmektedir. Dijital platformda satış ve pazarlama eğitim ve konferans ile üreten kadınların dijital dünyaya uyum sağlayarak, dijital ekonomiye dahil olmalarının yolunu açmak, elzem bir hal almıştır. Bu proje, Çorumlu üreten kadınlarımıza, dijital mecralarda satış yaparak ekonomiye artı değer katarken, kendilerine de daha büyük kapılar açacaktır. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kadın Kültür Merkezi ve Çorum İş Kadınları Derneği paydaşlığında yürütülecek projemize, katılmak isteyen evde üreten kadın ve kadın esnaflarımızın, www.corumiskad.org.tr den, başvuru formlarını doldurarak, [email protected] mail adresinden bize ulaşmalarını rica ederiz.

Çorum İş Kadınları Derneği yöneticileri, 13 Mayıs 2019 tarihinde Belediyle Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaretlerinde (üstte) ve bir etkinliklerinde (altta) görülüyorlar.

(Haber Merkezi)