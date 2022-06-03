Kadın Dergisi “İlvanlım” tanıtıldı

“Şehir Defteri”, “Genç Kadeş” gibi dergilerle ilimizde kültür ve sanata yön veren Belediye, kadın dergisi “İlvanlım” ile sanata verdiği değeri zirveye taşıdı. İlvanlım Dergisi için yapılan tanıtıma Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı.

Törende Belediye olarak kültür ve sanata verdikleri önemi anlatan Turhan Candan, kadın dergisi olarak yayın hayatına başlayan İlvanlım’ın şehrin kültür sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Candan derginin ikinci sayısının Eylül ayında çıkacağını da duyurdu.

Vali Yardımcı Kubalı da Belediye’yi ve derginin yayına hazırlanmasında emek veren kadınları tebrik etti. Kadınların kültürünün ve emeğinin bir ürünü olan derginin ilimizde bir ilk olması açısında önemli olduğunu da belirten Hakan Kubalı, “Çorum’daki kadınlar Türkiye’ye örnek bir iş yaptılar. Emek veren herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

