Toplantıya katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor. Fakat biliyoruz ki kadın cinayetlerini durdurmak mümkün. Bunun için bütünlüklü olarak İstanbul Sözleşmesi’nin her bir maddesinin etkin bir şekilde uygulanması şart” dedi.

Çorum Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yapılacak çalışmaların hazırlık ve değerlendirme toplantısı için bir araya geldi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Kadın Meclisi üyesi kadınlar katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, samuray kılıcıyla sokak ortasında öldürülen Başak Cengiz cinayetini hatırlatarak, “Kadınlar artık bu ülkede kentin en işlek caddelerinden en kuytu köşelerine, evlerinden işyerlerine kadar her yerde öldürülüyor. Kadınlar erkek şiddetiyle aramızdan ayrılıyor. Kadınların kolay öldürüldüğü bir ülke olmamak için bizler mücadele ediyoruz. Kadınlar bu ülkede eşit ve özgür yaşamak istiyor bunun mümkün olduğunu biliyoruz” dedi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ’

Kadın cinayetlerini durdurmanın mümkün olduğunun altını çizen Ataselim, şunları söyledi: “Cinayetleri durdurmak mümkün bu yüzden her cümlemize İstanbul Sözleşmesiyle başlıyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bütünlüklü politikalarıyla kadına yönelik her türlü şiddeti durduracak olan, kamunun bütün sorumluluklarıyla yetkisiyle bunu yapması gerektiğini anlatan uluslararası bir sözleşme. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.”

Ataselim, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri olarak mücadeleye etmeye, direnmeye devam edeceklerini söyledi. Çorum Kadın Meclisi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde yine kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekmek için saat 18.00’de Çorum Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağını bildiren Ataselim, tüm kadınları dayanışmaya davet etti.