“Kadın cinayetlerini asla görmezden gelemeyiz”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile yazılı bir açıklamada bulunarak 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin Newyork kentinde 40 bin kadın dokuma işçisi, çalışma koşullarını iyileştirme amacıyla başlattığı grevde hayatını kaybeden 120 kadın işçiyi anan ONKO-SAV Başkanı Harzadın, ülkemizde 1921’den beri bu günün kutlandığını hatırlattı.

ONKO-SAV Başkanı Harzadın açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Ülkemizde kadınlar ağır şartlarda çalışıp, daha çok ezilmektedir. Cinsiyet ayrımı yapmadan eşdeğer işe eşdeğer ücret verilmeli, çalışma koşulları dahil her durumda cinsiyet ayrımcılığı son bulmalıdır. Ancak sadece kadınların değil, tüm çalışanların çalışma saatlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi temennimizdir. Kadın cinayetlerini de asla görmezden gelemeyiz. Kadın cinayetleri için daha caydırıcı kanunların acilen çıkarılması ve uygulanması dileğimizle, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Daha güzel bir dünyada el ele mutlu yaşamak ümidiyle…”

(Ömür SOYTEMİZ)

