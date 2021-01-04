“Kadın cinayetlerine karşı acil önlem alınmalı”

Gökmen, kadın cinayetlerine ilişkin bir açıklama yaparak, iktidarın kadına yönelik şiddete göz yuman, failleri aklayarak, serbest bırakarak teşvik eden tutumunun her gün kadınların canına almaya devam ettiğine vurgu yaptı.

İktidarın İstanbul Sözleşmesini tartışmaya açmasının, kapalı kapılar ardında sözleşmeden nasıl çıkabileceklerinin hesabını yapmasının, 6284 Sayılı Yasa'yı tartışmaya açmasının kadın cinayetlerini körüklediğini ifade eden Gökmen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu ülkede her gün kadınlar katlediliyor! Bu ülkede kadınlar her geçen gün daha korkunç bir vahşetin hedefi haline geliyor! Bu ülkede kadınlar evlerinde yakılarak öldürülüyor

İktidar sözcüleri ise kadınların şiddete karşı acil önlem taleplerine kulak verip harekete geçmek yerine, öfkenin büyüdüğü her cinayette “Şiddete karşı sıfır tolerans” lafazanlığıyla halkın karşısına çıkıyor. Şiddeti önlemekle yükümlü bakanlar sahte gözyaşları döküp “davanın takipçisiyiz” diyor. Ama gerçekte iktidar, tüm aygıtlarıyla hayatın her alanında erkek egemen zihniyeti pekiştirerek kadın katillerini kolluyor. Kadın cinayetlerine karşı acil önlem taleplerini görmezden gelen, imzaladığı uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyen, etkili ve acil önlemler almaktan imtina eden bu hükümet, yüzlerce kadının ölümünde olduğu gibi Aylin Sözer cinayetinde de olay yerindeydi!”

“ARTIK YETER”

“İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara son verin. Biliyoruz ki gizli kapılar arkasında hala sözleşmeden nasıl kurtuluruz hesapları yapıyorsunuz. 6284 Sayılı Yasanın tartışılmasına izin veriyorsunuz. Kadınlar ölürken, öldürülürken, bunu yapamazsınız. Buna artık son verin. Kadınların öldürüldüğü, bunun artık vahşete dönüştüğü bu ülkede iktidarın görevi kadına yönelik şiddeti engellemeye ilişkin çalışma yapmaktır. Aksi her davranış her yeni gün bir kadın cinayeti anlamına geliyor.

Eşitliğin altının oyulduğu, kadınların haklarının tırpanlandığı, şiddete karşı acil önlemlerin hayata geçirilmediği her yeni gün yeni kadın katliamları yaşanmaya devam edecek.”

“YENİDEN HATIRLATIYORUZ”

“İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi, 6284 sayılı Şiddet Yasası’nın değiştirilmesi, çocuk istismarcılarına af getirilmesi, boşanan kadının nafaka hakkının 2-3 yıl gibi sürelerle kısıtlanması, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkına el konulması, farklı cinsel yönelimlere ayrımcılık yapılması gibi tartışmalara derhal son verin.

Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetle ilgili acil bir eylem planı oluşturun. 7/24 çalışacak etkin bir Alo Şiddet Hattı, her 100 bin nüfusa en az bir sığınak, her 200 bin nüfusa en az bir cinsel şiddet kriz merkezi açarak şiddetle ilgili ulusal mücadele ağını bir an önce kurun.” (Haber Merkezi)