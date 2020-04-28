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Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı

İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldığını açıkladı.

28 Nisan 2020 Salı 13:23
Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir azalma meydana geldi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadelede alınan tedbirler sayesinde bu yıl kadın cinayetlerinde düşüş görüldü. Özellikle bu düşüşte alınan ciddi tedbirlerin yanı sıra Polis Merkezi Amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan kolluk personeline “aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” konusunda eğitim verilmesi ve polis sorumluluk bölgesinde il düzeyindeki “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği”nin ilçe düzeyine de yaygınlaştırılması etkili oldu. Ülke genelinde büro amirliği sayısı 81'den bin 5'e çıkartılarak, yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlanıldı.

11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın cinayete kurban gitti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45'lik azalış meydana geldi.

(İHA)

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