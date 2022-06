“Kadın cinayetleri ve şiddet, kadınların kaderi olmasın”

Aile içi şiddet nedeniyle her yıl 10 binlerce kadının hayattan koparıldığını ifade eden Benli, “Hükümetin kadın cinayetlerinin durdurulamadığı sürekli her gün yeni bir cinayet haberi aldığımız günlerden geçiyoruz.

Bir kez daha bu acı olayla şiddet uygulayanın eğitimli olup olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadına şiddetin devam ettiğini görmekteyiz.

Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınamadığı, yargılamaların adil, etkin hızlı yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır.

Kadına yönelik şiddetin her türlüsünün karşısında olup, tüm kadınlarında kendi doğal hakları konusunda bilinçlenip bu konuda güçlü bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca devletin şiddette uğrayan kadınlara yönelik can güvenliğini sağlaması ve yasal haklarını kullanabilmeleri için tedbirler alması gerektiğinin altını çizen Zehra Benli, “Bazı etkenler şiddetin dozajını, boyutunu ve sürekliliğini artırmaktadır. Ekonomik sıkıntılar, bu etkenlerin başında gelmektedir. Artan yoksulluk kadına şiddetini körüklemektedir.

Gelir dağılımı eşitsizliği, işsizlik, sosyal dışlanma, aile yaşamında çözülme gibi olumsuz sonuçlarla birlikte kadına şiddet artış gözlemlenmektedir.

DEVA Partisi olarak, her türlü şiddetle mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hususta devlet yetkililerini ivedilikle konuşmaya değil gerekli önlem almaya davet ediyoruz.

Bugün hayatta olan bir kadının daha kaybetmeye tahammülümüz yok. İlgili makamları aşağıdaki konulara hassasiyete davet ediyoruz;

- Her türlü şiddete karşı toplumsal mücadele seferberliği başlatılması,

- Yasaların etkin şekilde uygulanması, erkek şiddetinde etkili yaptırım ve cezaların verilmesi,

- Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa son verilmesi,

- Kamu görevlilerinin etkili engelleme yollarını kullanmalarının sağlanması, ihmal ve özensizliklerin önüne geçilmesi,

- İlgili mülki amirlerin destek eğitimlerle farkındalıklarının artırılması, hızlı ve etkin çözüm üretme kapasitelerinin desteklenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)