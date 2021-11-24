“Kadın cinayetleri son bulana kadar mücadelemiz sürecek”
Güncel 24.11.2021, 19:27 24.11.2021, 19:29
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Duruşma sonrası açıklama yapan Aslıhan Dal’ın annesi Sevgi Dal, “Benim kızımın üstüne kapıları kilitleyen biriydi, ‘ben tasarlayarak öldürmedim’ dese de, daha önceden her şeyi tasarlamış. Hiçbir kadın öldürülmesin” dedi.
Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat ise, bütün kadınlar özgürce yaşayana kadar ve kadın cinayetleri son buluna kadar mücadelelerinin devam edeceğini açıkladı. (Yusuf ÇINAR)
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