Kadın cinayetine 3 tutuklama

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir parkın yakınında ayrı yaşadığı eşi Gökçen Şişman'ı (20) tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Selim Şişman (25), genç kızın annesi Neslihan ve babası Yaşar Şişman ile genç kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Şentürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Selim Şişman'ın, savcılıktaki sorgusunda, “Eşim aramızda sorunlar olduğu için sığınma evine gitmişti. Üç aydır nerede olduğunu bilmiyor ve haber alamıyordum. Eşimin beni defalarca aldattığını öğrenmiştim. Ama çocuğum için kendisine katlanmıştım. Ben kendisini halen sığınma evinde olduğunu sanıyordum. Kendisinden üç aydır da haber alamıyordum. Kayınvalidem olan Neslihan ve Kayınpederim olan Yaşar Şişman ile birlikte bize verilen adrese geldik.

Tabi Çorum’a gelmeden önce kayınvalideme ait silahın yatağın altında olduğu biliyordum. Oradan da silahı aldım. Ayrıca dedemden kalma silahı da aldım. Onların haberi yoktu. Yani ikisi de üzerimde silah olduğunu bilmiyorlardı. Sonra bizi arayıp eşimin adresini bilen kadınla Çorum’da buluştuk. Bize evi gösterdi. Biz evin olduğu sokakta beklemeye başladık.

Bir süre sonra karım Gökçen ve kızımı gördüm. Ben araçtan indim kızım Zeynep Nur’a sarıldım. Gökçen anne ve babasını arabada görünce bindi. Sonra aramızda münakaşa başladı. Gökçen araçtan inmeye çalıştı. Tartışmamız bir süre devam etti. Ben Gökçen’i korkutma bahanesiyle ateş ettim. Gökçen vuruldu. Kayınpederim polisi aradı. Polis bizi durdurduğunda sağlık ekipleri geldi. Ancak Gökçen’in öldüğü bize söylendi. Sonrada emniyete götürüldük” dedi.

Genç kızın babası Yaşar Şişman da ifadelerinde, “Biz kızımdan üç aydır haber alamıyorduk. Gelen telefon üzerine Çorum’a geldik. Kızımın kaldığı evin önünde bir süre bekledik ve sonra kızım torunumla birlikte dışarıya çıktı. Damadım Selim Şişman araçtan inip kızımı araca bindirdi. Aracı ben sürüyordum. Sonra ikisinin arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve damadım silahla ateş etti. Silah nereden çıktı hiç bilmiyorum, bize silah olduğunu damadım söylemedi. Eşimin ruhsatlı silahını almış, silah evde saklıydı. Damadım bizde kaldığı için evin içini biliyordu. Ben kendisine silah falan vermedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Ben olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim” diye konuştu.

Anne Neslihan Şişman ise “Çorum’a geldik ve kızımın kaldığı mahallede bir süre bekledik, sonra kızımı gördük ve araca bindi. Damadımla tartışmaya başladı. Boğuşmada silah ateş aldı. Benden habersiz damadım. Benim silahımı almış” dedi.

Öte yandan evi gösterdiği belirtilen Sevcan Şentürk ise “Ben öldürülen Gökcen’in bebeğine üzülüyordum. Eve gelen gidenler oluyordu. Rahatsızdım. Gelsinler bebeği alsınlar diye aramıştım. Böyle olacağını bilseydim hiç aramazdım” dedi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Selim Şişman, “kasten öldürmek” suçundan, Neslihan ve Yaşar Şişman da “azmettirme” suçlarından tutuklandı. Sevcan Şentürk ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

(Yusuf ÇINAR)