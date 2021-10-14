“Kadın çiftçileri güçlü şekilde destekliyoruz”

Milletvekili Ceylan geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Tekirdağ bölgesine giden 46 kadın çiftçinin İzmir bölgesindeki gezileri için düzenlenen uğurlama töreni de katıldı.

Uğurlama programına Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı da katıldı.



Kadın çiftçilere yönelik bir proje hazırladıklarını belirten Çorum Milletvekili Ceylan, “Bakanlığımız projemizi destekledi. Geçen hafta 46 kadın çiftçimizi İstanbul, Edirne ve Çanakkale illerine gönderdik. Kadın çiftçilerimiz hem buradaki işletmeleri inceledi hem de tarihi turistik yerleri gezdiler. Kadın çiftçilerimiz teknik gezinin ikinci ayağı olarak ise bugün ise İzmir, Manisa ve Aydın illerine gidecekler. Bizim amacımız, ilimizdeki kadın kooperatiflerimizin ve çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırmak, yeni teknolojileri göstermek ve birbiri arasındaki kaynaşmayı artırmaktır. Buradaki çiftçilerimiz, Çorum İl merkezi ve köylerinden tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın üreticilerimizdir” diye konuştu.



Milletvekili Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hükümet olarak kadınlarımızı önemsiyoruz. Güçlü şekilde kadın çiftçilerimizi destekliyoruz. İlimizde son yıllarda kadın kooperatifleri kuruldu. Bunların daha başarılı olmasına gayret gösteriyoruz. Burada farklı İlçelerimizden kadın çiftçilerimizi görüyoruz. Bu projeler ile çiftçilerimiz yeniliklerle tanışmış olacaklar ve gördükleri çalışmaları İlimizde uygulayacaklardır. Bu şekildeki teknik gezileri çok faydalı buluyoruz ve bu projelerin İlimizde devam etmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah kadın üreticilerimiz için çok faydalı teknik bir gezi olur. Bu memleket hepimizin tüm renkleriyle tüm katmanlarıyla beraber güzel Çorumumuzda Allah bizlere huzur içerisinde sağlıklı şekilde yaşamayı nasip eylesin. Her zaman söylediğim üzere bir günde maskelerden kurtulduğumuz günler yakın inşallah. Allah yolunuzu açık eylesin”



VALİ’YE ZİYARET

İzmir bölgesine gidecek olan kadın çiftçiler gezi öncesinde ayrıca Vali Mustafa Çiftçi’yi de makamında ziyaret etti. “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Kadın Çiftçiler Teknik Gezi Projesi” kapsamında geziye katılan kadınları uğurlayan Vali Çiftçi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorumlu kadın çiftçiler gittikleri illerde hem Tarım ve Orman Müdürlüklerini ziyaret ederek o illerin tarım çalışmaları hakkında bilgi alıyor hem de o bölgedeki tarım ve hayvancılık işletmelerini geziyor. Ayrıca gidilen illerin tarihi ve kültürel yerleri de geziliyor.



(Volkan SINAYUÇ)

