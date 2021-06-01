Kadın çiftçiler için işbirliği protokolü

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 99. maddesi ve bu maddenin usul ve esaslarını belirleyen “Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Genelge” ile “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Arasında Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Çorum’da kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilerek arttırılması, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi kırsalda istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere il genelinde 10 meslekte toplam 189 kadın kursiyer eğitime alınacak.



İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda Alaca’da 40, Boğazkale’de 20, Oğuzlar’da 32, Uğurludağ’da 12, Kargı’da 20, Ortaköy’de 40, Sungurlu’da 25 kişi olmak üzere toplamda 189 kişi mesleki eğitime tabi tutularak kurs sonunda kurs bitirme belgeleri verilecektir. Söz konusu protokol ve ilgili mevzuat gereği kursiyerlere günlük 35 TL kursiyer cep harçlığı verilecek ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderleri karşılanacaktır” dedi.

Projelerin toplam bütçesinin 448 bin 644 TL olduğunu, 2021 yılı içerisinde pandemi koşullarının elvermesi halinde mesleki eğitim kurslarının artarak devam edeceğini anlatan Tuzcu, bu kapsamda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda alınan karar gereği 1785 kişiye eğitim verileceğini söyledi. Başvurulara ilişkin başvuru tarihleri ve kontenjan durumlarının Kurum İlan panolarında ve kurum internet sayfamızda (www.iskur.gov.tr) detaylı olarak belirtildiğini hatırlatan İl Müdürü Tuzcu, Kurslara katılmak isteyenlerin İŞKUR’a iş arayan kayıtlarını yaptırarak ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacak kursiyer seçme mülakatlarına katılmaları gerektiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise, işbirliği protokolünden duyduğu memnuniyeti belirterek, kırsalda yaşayan nüfusun niteliklerinin artırılarak ekonomik kazancının iyileştirilmesi ve kırsalda yaşanan işsizlik sorununa çözüm üretmesi, kırsalda istihdamın korunmasına ve artırılmasına katkıda bulunması açısından işbirliği protokolünün önemine değinerek, her iki kurumada teşekkürlerini ileterek bu işbirliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da eğitim alan kursiyerler ile diğer çiftçiler arasındaki etkileşime değinerek eğitimlerin olumlu katkılarından bahsederek her iki kurumada katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)

