Kadın astsubaya dua eden yaşlı kadın duygulandırdı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere Emniyet, Jandarma ve kadına yönelik çalışma yapan diğer ilgili kurumların görevlilerin ortak yaptığı etkinlikte kadına şiddete karşı toplumsal mesajlar verildi. Kurulan stantta gelen yaşlı bir kadın, burada görev yapan kadın astsubayın omzuna elini koyarak; “Sizler için gece gündüz dua ediyorum” sözleri dinleyenleri de duygulandırdı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle Çorum’da bir dizi farkındalık etkinliği yapıldı. Saat Kulesi önündeki Hürriyet meydanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve KADEM Vakfı tarafından farkındalık standı kuruldu.



Toplumsal mesajların verildiği stantlarda, vatandaşlar kadına yönelik şiddet başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşa bilgilendirici broşürler dağıtıldı. “Kadına şiddete hayır” temasının işlendiği etkinlik sırasında katılımcılar turuncu maske taktı. Kadınlarla sohbet edip Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan görevliler, kadınlara karanfil hediye etti. “Dünya Kadınlar Günü” sürpriziyle karşılaşan kadınlar, ekiplere teşekkür ederken, bazı erkeklerin de açılan stantlara gelerek evdeki eşlerine karanfil istemeleri dikkat çekti. Etkinlik sırasında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması da vatandaşlara tanıtıldı. Stant görevlileri kadınlara projelerin detaylarının anlatıldığı broşürler verdi.

Kurulan standı gelerek inceleyen ve eşine karanfil isteyen bir kişi “60 yaşındayım ilk kez eşime hiç çiçek götürmedim. Buradan aldığım karanfili götüreceğim” derken, yaşlı bir kadın ise İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubayın omzuna eline koyarak “ Sizlerle gurur duyuyorum. Sabah akşam askerimize, polisimize, şehitlerimize dualar okuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi. Genç bir kız ise söylediği türkü ile dikkat çekti.



Saat Kulesi’nde açılına standı Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ile diğer ilgili kurumların yöneticileri de ziyaret etti. Kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu, kadın ilerlemesinin sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu olmadığını vurgulayan Yahya Çoban yaptığı açıklamada: “Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında önemli rol oynamaktadır. Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Yalnızca bizim ülkemizde değil, ne yazık ki bütün dünyada benzer bir durum arz eden ve yapılan yasal düzenlemeler, alınan adli tedbirler ve güvenlik önlemlerine rağmen devam eden kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir.” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)