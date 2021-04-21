“Kadim medeniyetler şehri Çorum, 97 yıl önce il oldu”

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un il oluşunun 97. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, 1456 yılında idari kademedeki yeri vilayet (Osmanlı döneminde nahiye) olan Çorum’un 1836’da sancak statüsüne yükseltildiğini, 20 Nisan 1924’te de il olduğunu hatırlattı.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“Topraklarında 7.000 yıl boyunca birçok kültürü ve yerleşimi barındıran, her dönemde tarih sahnesinde rol alan İlimiz Çorum, gerek yollar üzerindeki merkezi konumu, gerekse her köşesindeki farklı coğrafik özellikleri ile tarihin ilk dönemlerinden itibaren kadim bir yerleşim merkezi olmuştur.

11. yüzyılın ortalarından sonra Çorum ve havalisi Türk hâkimiyetine girmiştir. Çorum ve çevresi uzun yıllar Danişmendlilerin hâkimiyetinde kalmış, 1398 yılında Osmanlı idaresine girmiştir.

Çorum, Osmanlı idaresi döneminde nüfus, fiziki yapı ve ekonomik yönden gelişmiş, 1456 yılında idari kademedeki yeri vilayet (Osmanlı döneminde nahiye) olarak belirtilmiştir. 1836’da ise sancak statüsüne yükseltilmiştir.

Kadim medeniyetler şehri Çorum, Cumhuriyet dönemi ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihinde ilk kez il statüsüne kavuşmuştur.

Çorum’un İl oluşunun 97. yılını tebrik ediyor, tüm Çorumlu hemşerilerimin nice yıllar boyunca bu aziz topraklar üzerinde bereketle, huzurla, sağlıkla hayat sürmelerini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)

