Kadim dostluk...

Mali Müşavir Nurcan Tufan, Binevler ve Çağıl Makina’daki muhasebeciliği yıllarından tanınan, Çorum’un en eski kadın muhasebecisi ve SMMMO’nun da ilk kadın üyesi…Oda kaydının üzerinden tam 27 yıl geçmiş…

Nurcan Tufan, bayramdan sonraki ilk gün gazetemizi ziyaret ederek, “kadim dostu” Mehmet Yolyapar’la bayramlaştı ve özlem giderdi. (Taner ŞİMŞEK)

