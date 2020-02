Kadeş’ten halay tadında gece

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen sevgi, halay ve barış gecesi Yıldızpark’ta gerçekleştirildi.

Geceye ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Oda Başkanları, Cumhuriyet Halk Partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü yöneticisi Kansu Çelik, derneğin halk oyunları, spor faaliyetleri gibi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, halk oyunları kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması amacı ile faaliyet yürüttüğünü, ülkenin kültürel zenginliklerinden ve bunlara sahip olmaktan dolayı ne kadar şanslı olunduğunu, kardeş kavgasının bu kadar fazla körüklendiği bir ülkede yan yana durarak el ele vererek halaylar çekmenin, uzlaşmanın önemini herkesin çok iyi bildiğini vurguladı.

İçinden geçilen günlerin ülke için son derece hassas ve bir o kadar hayati olduğunu anlatan Çelik, “Her gün gelen şehit haberleri ile kahroluyoruz, anneler babalar çocuklarıma bakamıyorum diyerek isyan ediyor ve kimisi bu ağır yükü daha fazla taşıyamadığı için yaşamına son veriyor. Bölgemize ve dünyaya kaos hakim olmuş durumda, her yeni güne acaba bugün nasıl bir felaket olmuştur diyerek uyanıyoruz. Kaos'un her geçen gün derinleştiği, çözümsüzlüğün çözüm olarak dayatıldığı, zenginin daha çok zenginleştiği ve fakirin daha da fakirleştiği bir düzenin içinde yaşıyoruz.

İçinden ‘Siz kültürel faaliyet yürüten bir derneksiniz, siyaset yapmaya gerek yok’ diye geçirenler olabilir. Biz buna katılmıyoruz, hayatın içinde her şey ama her şey siyaset ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalıdır, emperyalizmin her geçen gün nüfus alanını genişlettiği, ülkemiz dahil bir çok toplumu "modern köle" haline dönüştürmek için tüm araçları ile saldırdığı bir ortamda, siyasetten uzak kalacağız demek, bizi, kasabın bıçağını yalayan kurban pozisyonuna düşürür. Böyle bir bakış açısı, emperyalizme karşı savaşmış ve o savaşı kazanmış bir toplumun çocuklarına yakışmaz. Bu bıçak sırtı zamanlarda siyasetten uzak duramayız” şeklinde konuştu.

Ülkesini ve milletini seven, sorunların çözümü adına katkı sunmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurgulayan Kansu Çelik, "Gelin hep birlikte yapalım, ortak aklı ve imeceyi ayağa kaldıralım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bize bu güzel ülkeyi armağan edenlerin emanetine sahip çıkalım. İşte bu şuurla derneğimizin faaliyet alanına "Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretmeyi" de dahil ettiğimizi ilan etmekten gurur duyuyorum. Atatürk Türkiye'si yalnız da değildir sahipsiz de değildir” şeklinde konuştu.

Selamlama konuşmalarının yapıldığı gecede Amcalar ve Teyzeler Halk Oyunları Ekibi, 7’den 77’ye Halk Oyunları Ekibi ve Küçük Dev Adamlar Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteriler yapıldı. Derneğin kuruluşunda maddi ve manevi destek verenlere plaketlerinin verildiği gece Erdal Beyazgül konseri ile devam etti.

(Erkan BAYATLI)