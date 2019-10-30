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Kadeş’te 96. yıl

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

Kadeş’te 96. yıl

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 03:07
Kadeş’te 96. yıl

29 Ekim Bayramı kutlamasına ilk defa ev sahipliği yapan Kadeş Barış Meydanı, havanın da güneşli olması nedeniyle adeta yurttaşların akınına uğradı.

Çorum Valiliği himayesinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, daire müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Öte yandan törene Türkiye Satranç Federasyonu ve Çorum Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’na katılmak üzere Çorum’a gelen yaklaşık 40 ülkeden 400 öğrenci katıldı.

Tören, Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın halkı selamlamasıyla başladı. Selamlamanın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Çiftçi’nin konuşmasından sonra törende lise öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler okundu. Ardından Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Jimnastik Takımı, Çorum Belediyesi Halkoyunları Grubu, Çorum Belediyesi Mehter ve Bando Takımı tarafından gösteriler yapıldı.

Kutlama programları çerçevesinde yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Törende, Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından hazırlanan Ege yöresi halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

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