KADEŞ’in çocukları şampiyon

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası Çorum Halk Oyunları İl Birinciliği’nde rakiplerine üstünlük sağlayarak büyük başarıya imza atan KADEŞ Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yıldızlar Kategorisi’nde şampiyon oldu.

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarını sergileyen kulüpler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gerçekleşen organizasyonda dereceye giren kulüpler kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Geleneksel Düzenlemesiz Dal Yıldızlar Kategorisi’nde İl Birincisi olan KADEŞ’in çocukları Ekim 2021 ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’umuzu temsil edecek.

Kulüplerarası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’nın tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde belli olacak.

(Haber Merkezi)

