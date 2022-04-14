Kadeş Satranç Takımı Müze’ye teslim ediliyor

Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Akın Gökyay, 1975 yılında başladıkları satranç koleksiyonunda 721 rakamına ulaştıklarını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiklerini belirterek, Kadeş Satranç Takımı’nın da “hikayesi olan tek satranç takımı olarak” koleksiyondaki yerini alacağını söyledi. (Haber Merkezi)