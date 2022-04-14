Kadeş Satranç Takımı Müze’ye teslim ediliyor
Vakıf 19 tarafından yaptırılan Kadeş Satranç Takımı, bugün saat 17.30’da Vakıf Yönetim Kurulu’nun da katılacağı bir törenle Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ne teslim edilecek.
Güncel 14.04.2022, 00:05
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Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Akın Gökyay, 1975 yılında başladıkları satranç koleksiyonunda 721 rakamına ulaştıklarını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiklerini belirterek, Kadeş Satranç Takımı’nın da “hikayesi olan tek satranç takımı olarak” koleksiyondaki yerini alacağını söyledi. (Haber Merkezi)
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