Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Çorum’un tanıtımı adına gerçekleştirme çabası içinde oldukları “Kadeş Operası” üzerine birlikte çalıştıkları yazar-yönetmen Şirin Aktemur, “Mandıra Filozofu” hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı’nın menajeri Bülent Küreş ve sanatçı Başak Küreş’in Vakıf Merkezi’ni ziyaret ettiklerini ve Çorum’la ilgili projeleri değerlendirdiklerini söyledi. (Haber Merkezi)