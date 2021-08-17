“Kadeş Operası” üzerine
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Çorum’un tanıtımı adına gerçekleştirme çabası içinde oldukları “Kadeş Operası” üzerine birlikte
Güncel 17.08.2021, 22:59
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Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Çorum’un tanıtımı adına gerçekleştirme çabası içinde oldukları “Kadeş Operası” üzerine birlikte çalıştıkları yazar-yönetmen Şirin Aktemur, “Mandıra Filozofu” hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı’nın menajeri Bülent Küreş ve sanatçı Başak Küreş’in Vakıf Merkezi’ni ziyaret ettiklerini ve Çorum’la ilgili projeleri değerlendirdiklerini söyledi. (Haber Merkezi)
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