Kadeş Meydanı’ndaki binaya tadilat için ihale

Çorum Belediyesi bina tadilatı yapım işini ihale etti.

Gazi Caddesi üzerindeki Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan binanın tadilatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenin ihaleye bir firma katıldı.

Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak 3323/1 ada parselde bulunan, yaklaşık Bin 200 metrekare alanda bulunan binanın tadilat, tamirat ve inşaat yapımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 539 bin 196 TL olan ihaleye katılan Turtek İnşaat 1 milyon 483 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

