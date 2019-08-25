Kadeş Meydanı’nda inleyen nağmeler

Her hafta Cuma akşamları TRT Müzik kanalından canlı yayınla izleyicisiyle buluşan Akşam Sefası programı Çorum'da Kadeş Barış Meydanı’ndan ekranlara geldi. Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan canlı yayın öncesinde binlerce Çorumlu meydana akın ederken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Programı Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve Dernek üyeleri, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve dernek üyeleri, Oda Başkanları, Siyasi Parti ve Sivil Toplum örgütü temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yaklaşık 1,5 saat canlı yayınla ekranlara gelen programda solistler Türk Halk ve Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra kahramanlık türküleri de seslendirdiler. Korhan Güldüren'in Şef olarak görev yaptığı programda Ayşe Ekiz, Esra İçöz, Mehsem Özşimşir, Seda Gökkadar, Alp Arslan, Bahadır Özüşen, Fuat Karayavuz ve Zafer Albayrak ise solist olarak yer aldı. Çorum türkülerini de seslendiren sanatçılar programı izleyicilerle birlikte söyledikleri “Ölürüm Türkiyem” şarkısıyla tamamladılar.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ÖN SIRADA

Çorum Belediyesi’nin organizasyonunda canlı yayınla yapılan programda Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve dernek yöneticilerinin yanı sıra gazi yakınları, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve dernek yönetici ile üyelerinin yanı sıra şehit yakınları da yer aldı. Kendileri için ayrılan bölümde yer alan gazi ve şehit yakınları sanatçıların seslendirdikleri eserlere de eşlik ettiler.

“ÇORUM SEVGİ VE BARIŞIN MERKEZİ”

Canlı yayının sona ermesinin ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın böylesine büyük bir programa ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Aşgın “Çorum dünyanın merkezi, Çorum leblebinin ve sanayinin de merkezi. Her şeyden önce Çorum sevginin, saygının, muhabbetin merkezi olduğunu bugün bir kez daha Kadeş Barış Meydanı’ndan tüm dünyaya haykırdı. Bizlere unutulmaz bir gece yaşatan TRT sanatçılarına ve orkestraya teşekkür ediyorum. Bizleri bu akşam burada yalnız bırakmayan ve büyük bir ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada şehit aileleri ve gaziler derneği yönetici ile üyeleri de var. Tüm şehitlerimizi tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

SANATÇILARA ÇİÇEK VERDİLER

Müzik tutkunlarının yıllardır severek ve beğenerek izlediği “Akşam Sefası” TRT Müzik ekranlarında Çorum’dan canlı yayınlanırken, programın sonunda sanatçılara çiçek takdim edildi.

Programın bitimi ile birlikte Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz hep birlikte solistlere çiçek takdim ettiler.

(Volkan SINAYUÇ – Yusuf ÇINAR)