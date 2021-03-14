Kadeş Meydanı’na duvar rölyefi ve bank

İlimiz merkezinde bulunan Kadeş Barış Meydanı’nda kullanılmak üzere CTP (Cam Takviyeli Plastik) malzemeden Duvar Rölyefi ve Bank Malzemesi alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda önceki gün düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı. Firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra tekliflerine geçildi. Buna göre yaklaşık maliyeti 618 bin 633 TL olan ihalede Estetika Çevre Tasarım Resim Reklam İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti tarafından 315 bin TL; Arten Reklam Ajansı tarafından 353 bin 52 TL; Ranuna Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd Şti tarafından 359 bin 550 TL; Futuraform Kozmopolit ve Reklam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 361 bin 475 TL ve Recep Yalçın tarafından ise 374 bin 625 TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Sayın tekliflerin incelenerek sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

