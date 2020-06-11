Kadeş Meydanı'ndaki bina kütüphaneye tahsis edildi

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında Hasanpaşa Halk Kütüphanesi yeniden inşa edilinceye kadar Kadeş Barış Meydanı’ndaki 2 katlı binanın 15 yıllığına Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermesi amacıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verildi.

Toplantıda özellikle sınav dönemlerinde kentteki öğrencilerin kütüphanelerde yer bulmakta zorlandığını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu dönemde Kadın Kültür ve Gençlik Merkezlerini öğrencilerin kullanımına açtıklarını duyurdu. Aşgın, “Kütüphane noktasında imkânlarımız çok fazla değil. Özellikle LGS, KPSS gibi sınavların yaklaştığı bir dönemde bu ihtiyaç daha da belirginleşiyor. Halk kütüphaneleri talebi çok fazla karşılamıyor ayrıca orasının yıkılması noktasında bakanlığın bir değerlendirmesi var. Orası yapılırken bu konuda tamamen sorun yaşayacağız. Biz bu sorunu ortadan kaldırmak için kısa vadede tüm Kadın ve Gençlik Merkezlerimizdeki bütün imkânlarımız kütüphane amacıyla tüm hemşehrilerimize açtık. Vatandaşlarımız oralardan çalışma amaçlı kütüphane olarak istifade edebilirler. Sınav döneminde bütün imkânlarımızı kullanabilirler. Öğrencilerimizi tüm tesislerimize bekliyoruz” diye konuştu.

“MİLLET BAHÇESİ’NDE KÜTÜPHANE DE OLACAK”

Stadyum ve çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak Millet Bahçesi içerisinde yer alacak Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir adet kütüphane bulunacağını aktaran Başkan Aşgın, “Kütüphaneyle ilgili de bir müjdeli haberimiz var. Stadyumun devri noktasında son aşamadayız. Devrinden sonra stadyum yerini devralacağız. Orayı aldıktan sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız oraya bir Millet Bahçesi yapacak. İçerisinde de Kongre ve Kültür Merkezimiz olacak. Orada da bir kütüphanemiz olacak. İnşallah orayı da orta vadede şehrimize kazandırmış olacağız. Bakanlık proje ihalesini yaptı. Proje ihalesini alan firma da kentimize gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Orada da çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut da 2 yıl önce bu konuyu gündeme taşıdıklarını, konunun çözüme kavuşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından madde oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)