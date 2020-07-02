Kadeş heyetinden ziyaret

Dernek Başkanı Emine Özten ve yönetimi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile bir süre sohbet ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuklar, CHP İl Başkanı Tahtasız ve yönetimine başarılar diledi.

Tahtasız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kadeş heyetine teşekkür etti.

Emine Özten başkanlığında 2018 yılında faaliyete başlayan Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Çorum’u ulusal ve uluslararası birçok müsabakada temsil ederek, başarılı çalışmalara imza attı. (Haber Merkezi)