Kadeş Halk Oyunları Kulübü’nde Emine Özten yeniden Başkan oldu

Divan başkanlığını Tayfun Girgin’in, üyeliklerini ise Gülşah Özten ve Tuğba Güder’in yaptığı 2. Olağan Genel Kurulda, 2018 yılından bu yana derneğin başkanlığını yapan Emine Özten tek aday olarak yeniden başkan seçildi.

Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda faaliyet hesap ve denetleme kurulu raporları okunarak ibra edildi. Faaliyet, hesap ve denetleme kurulu raporları oy birliği ile kabul edildi.

Tek liste ile seçime gidilen genel kurulda; Emine Özten, Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine ise Mustafa Çoksoy, Murat Özten, Perihan Eken ve Halil Can Ballı seçildi. (Haber Merkezi)

