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Kadeş Halk Oyunları Derneği’ni hizmete girdi

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak’ta bulunan yeni hizmet binasında düzenlenen törenle açıldı.

Kadeş Halk Oyunları Derneği’ni hizmete girdi

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak’ta bulunan yeni hizmet binasında düzenlenen törenle açıldı.

06 Şubat 2020 Perşembe 22:48
Kadeş Halk Oyunları Derneği’ni hizmete girdi

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Naki Özkubat ve çok sayıda davetli katıldı.

Açış konuşmasını yapan Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Emine Özten, halk oyunlarının kaybolmaması ve nesilden nesle geçmesi ayrıca gençlerin boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, dernek binası sayesinde eğitimlerin daha iyi devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sevgiyi ve kardeşliği Çorumdaki her ferdin kalbine ilmek ilmek nakşedeceklerini belirterek, bu tür derneklerin her zaman arkasında olduklarını, Kadeş Derneği’nin barış ve kardeşliğin sesini yükselteceğine inandığını belirtti.

Vali Mustafa Çiftçi ise konuşmasında derneğin çok güzel faaliyetlerde bulunulacağına ve dernek sayesinde çok iyi gençler yetişeceğine emin olduğunu vurguladı.

(Erkan BAYATLI)

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