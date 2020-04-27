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Kadeş Derneği’nin siperlik armağanı

Şapinuva Kadeş Derneği, Ortaköy ilçesinde Devlet Hastanesi, Emniyet ve Jandarma mensupları ile Vefa Grubu’na siperlik dağıtarak, pandemi günlerinde verilen mücadeleye katkı sağladı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:57
Kadeş Derneği’nin siperlik armağanı

Dernek Başkanı Fatihhan Kara, gazetemizi de ziyaret ederek, sahada görev yapan arkadaşlarımız için 2 adet siperlik hediye etti. Siperliklerie, arkadaşımız Yusuf Çınar teslim aldı.

(Haber Merkezi)

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