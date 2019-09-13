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Kadeş Barış Meydanı’ndaki binalardan biri ihaleye çıkıyor

Yapımı tamamlanan ve Belediye Meclisi’nin onayı ile adı Kadeş Barış Meydanı olarak belirlenen meydan içerisinde yer alan 2 adet binadan bir tanesi Pazartesi günü ihale edilecek.

Kadeş Barış Meydanı’ndaki binalardan biri ihaleye çıkıyor

Yapımı tamamlanan ve Belediye Meclisi’nin onayı ile adı Kadeş Barış Meydanı olarak belirlenen meydan içerisinde yer alan 2 adet binadan bir tanesi Pazartesi günü ihale edilecek.

13 Eylül 2019 Cuma 22:33
Kadeş Barış Meydanı’ndaki binalardan biri ihaleye çıkıyor

Yapımı tamamlanan ve Belediye Meclisi’nin onayı ile adı Kadeş Barış Meydanı olarak belirlenen meydan içerisinde yer alan 2 adet binadan bir tanesi Pazartesi günü ihale edilecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Mülkiyeti Belediyemize ait, Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde, imar planında ‘kent meydanı ve yeraltı otopark alanı’ işaretli, Kadeş Barış Meydanı batısında bulunan bina demirbaşlarıyla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya, kitap kafe, tematik kafe, restaurant vb. (alkolsüz) olarak, 2886 sayılı yasanın 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5 yıl müddetle 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5’inci Kat Meclis Salonu’nda ve Encümen huzurunda ihaleye çıkartılacaktır” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

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