Kadeş Barış Meydanı’nda Cuma Namazı kılınacak

İl Müftülüğü, Cuma Namazı nedeniyle namaz kılınacak yerlerin listesini güncelledi. Güncellenen yeni listeye göre Kadeş Barış Meydanı'nda da Cuma Namazı kılınabilecek. Geçtiğimiz hafta yağmur nedeniyle Cuma Namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmiş, cami içinde yer ayarlanmıştı. Aylar sonra Cuma Namazı heyecanı yaşayan vatandaşlar, sosyal mesafeli Cuma Namazı kılmıştı.

İl Müftülüğü’nün bu hafta için Cuma Namazı kılınacak yerlerin listesinde çoğu cami 51 yer belirlenirken, bu yerler arasında Kadeş Barış Meydanı, Buharaevler ve Mimar Sinan semt pazar yerleri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İstiklal İlkokulu, Suheyb Rumi İmam Hatip Ortaokulu, Tanyeri İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ve Gazipaşa İlkokulu da listede yer aldı. Buna göre namaz sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak cami dışında kılınacak. Şadırvanlar kapalı olacak ve her namaz kılacak kişi kendi seccadesini evinden kendisi getirecek. Ortak seccade kullanımı olmayacak.

(Haber Merkezi)