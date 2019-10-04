“Kadeş Barış Meydanı için proje hazırlanıyor”

Çorum eski Valileri Mustafa Yıldırım ve Atıl Üzelgün bu kapsamda son seçimde Çorum Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da kutlama ziyaretinde bulundu.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve üyeleri Haydar Ali Öztaş, Halil Baklan, Necdet Portakal, Mustafa Saatçi, Sami Şerbetçi, Mahmut Fatih Sucuoğlu, Çetin Mete ve Gökhan Ertek’in de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Çorum eski Valileri Yıldırım ve Üzelgün’ün eski günleri yad ettiği, Çorum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Alper Bilan tarafından Vakıf 19 faaliyetleri hakkında Başkan Aşgın’a bilgi sunuldu.

Vakıf 19 olarak Çorum için önemli çalışmalar yapmaya çalıştıklarını belirten Bilan, bu kapsamda Mustafa Yıldırım ve Atıl Üzelgün başta olmak üzere eski Çorum Valilerinin de bugüne kadar büyük desteğini gördüklerini açıkladı. Çorum’da yapılan meydana “Kadeş Barış Meydanı” isminin verilmesinden duydukları memnuniyeti de dile getiren Bilan, “Çorum’un seçkin ve başarılı insanlarından oluşan bir ekip kurduk. Bu ekip ile birlikte ilimizin her alanda tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her görüşten insanın yer aldığı ekibimizin ortak paydası Çorum. Sanayi alanında iyi bir durumda olan Çorum’un kültür ve turizme de eğilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Ankara’nın tanınmış mimarlarından Çorumlu hemşehrimiz Arif Balaban ile birlikte Kadeş Barış Meydanı için bir proje taslağı hazırladık. Bunu da Başkanımızın bilgisine sunmak istiyoruz” diye konuştu. Bilan ayrıca hazırladıkları projeyi de Aşgın’a sinevizyondan gösterdi.

Ziyarette Belediye Başkanı Aşgın’a görevinde başarı dileyen eski Valiler Yıldırım ve Üzelgün de ilimizin özellikle turizm alanındaki potansiyelinin büyük olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Çorum eski Valileri Mustafa Yıldırım, Atıl Üzelgün, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın ise göreve geldikten sonra tamamlanan ve ismine Kadeş Barış Meydanı verilen meydanla ilgili bir düzenleme yapacaklarını, bu konuda bir proje hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

Aşgın, Kadeş Barış Anlaşması’nın bir siluetinin meydanda yer alacağını, şehir içinde Hititlerle ilgili bir farkındalık oluşturmak istediklerini, mevcut Belediye binasının Kent Müzesi olarak değerlendirileceğini ve butik otel, restoran ve hediyelik eşya satışının yapılacağı Velipaşa Hanı’ndaki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Ziyarette Vakıf 19 heyetinin Belediye Başkanı Aşgın’a özel yapım Türk Bayrağı hediye etmesi ve Belediye önünde heyetin toplu hatıra fotoğrafı çekinmesi ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)