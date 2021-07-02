KADER’den Kanser Paneli 

Dernekleri tarafından yürütülen “Kanserde bir nefes sıhhat” projesi kapsamında bugün saat 13.30’da Buhara Kültür Merkezi’nde bir panel düzenleyeceklerini belirten Bekir Şahin, panele Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Gültekin, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden Dr. Yavuz Dizdar, Gazi Üniversitesi Ağrı Merkezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Avni Babacan ile Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Yüksel’in konuşmacı olarak katılacağını belirtti.

KADER Başkanı Şahin, proje kapsamında hastalara moral bakımından gezi, yemek ve piknik gibi faaliyetlerin yanında bilgilendirme ve beslenme ile ilgili seminerler verdiklerini de vurguladı.

(Uğur GÖRKEM)

