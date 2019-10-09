Kader Derneği’nden moral pikniği

Dernek üyeleri ve ailelerinden oluşan 100’e yakın kişinin katıldığı piknikte ikramlar eşliğinde eğlenilerek keyifli vakit geçirildiğini söyleyen Şahin, etkinlik sayesinde hastaların moral ve motivasyonunun yükseldiğini dile getirdi. Organizasyon sayesinde hastaların, hasta yakınları ve dernek üyelerinin buluşarak özlem giderdiğini anlatan Bekir Şahin, Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği olarak, bu tür organizasyonların dernek üyelerinin moral ve motivasyonunun yükselttiğine inandıklarını ve etkinliğin her aşamasında kendilerine destek olanlara teşekkür ettiklerini kaydetti. (Haber Merkezi)