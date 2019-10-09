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Kader Derneği’nden moral pikniği

Kader Derneği Başkanı Bekir Şahin, dernek üyelerinin moral depolamalarına yardımcı olmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi gezisi ve devamında piknik düzenlediklerini ifade etti.

Kader Derneği’nden moral pikniği

Kader Derneği Başkanı Bekir Şahin, dernek üyelerinin moral depolamalarına yardımcı olmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi gezisi ve devamında piknik düzenlediklerini ifade etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:01
Kader Derneği’nden moral pikniği

Dernek üyeleri ve ailelerinden oluşan 100’e yakın kişinin katıldığı piknikte ikramlar eşliğinde eğlenilerek keyifli vakit geçirildiğini söyleyen Şahin, etkinlik sayesinde hastaların moral ve motivasyonunun yükseldiğini dile getirdi. Organizasyon sayesinde hastaların, hasta yakınları ve dernek üyelerinin buluşarak özlem giderdiğini anlatan Bekir Şahin, Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği olarak, bu tür organizasyonların dernek üyelerinin moral ve motivasyonunun yükselttiğine inandıklarını ve etkinliğin her aşamasında kendilerine destek olanlara teşekkür ettiklerini kaydetti. (Haber Merkezi)

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