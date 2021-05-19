“Kademeli yüz yüze eğitime geçilirken, eğitim emekçilerin yüzde kaçı aşılandı?”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Milletvekili Köse, önergesinde Bakan’a, Çorum’da bir köy okulunda kendisinin başlattığı eğitimcilerin aşılanması sürecinin ne zaman tamamlanacağını sordu.

“DÜNYANIN GERİSİNDE KALDIK”

Çorum Milletvekili Tufan Köse, soru önergesinde şöyle dedi:

“Türkiye’de günlük koronavirüs vaka ve can kayıpları dünya ülkeleri arasında en yüksek oranlarda seyretmektedir. Tüm dünya hızlı aşılama programı ve doğru kararlarla normalleşmeye başlamışken, AKP hükümetinin, pandeminin başından beri tutarsız politikaları ve çözümleri ile ülkemiz ciddi bir krizin eşiğine gelmiştir. Şu anda aşı tedariği konusundaki belirsizlik ve bilinmezlik sebebiyle toplumun tüm kesimleri geri dönülmez mağduriyetler yaşamaktadır.

“1.3 MİLYONDAN 499 BİNİ AŞILANDI”

Bu mağduriyeti yaşayan kesimlerin başında da eğitim camiası gelmektedir. Hükümetin aşılama gruplarını belirlerken eğitim emekçilerini önemsememesi, yüz yüze eğitimin başlamasına rağmen aşılamada ki yetersiz rakamlar, birçok eğitimcinin canına mal olmaya devam etmektedir. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî/özel toplam 1 milyon 333 bin 122 eğitim çalışanı olmasına rağmen, sadece 499 binine aşı yapıldığı iddia edilmekte, ancak net rakamlar da hala bilinmemektedir. Kademeli yüz yüze eğitime geçilen süreçlerde de çok sayıda eğitim emekçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMDE VAKALAR ARTABİLİR”

Eğitimcilerin aşılanmasının tamamlanmamasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs 2021 itibariyle, okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okul ve sınıflarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 8. ve 12. sınıfların kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştır. Öğretmenler için açılan aşı randevularının yetersiz olduğunu vurgulayan yetkililer, acilen planlama yapılmasını, aşılamanın eksiksiz olarak tamamlanmasını yoksa can kayıplarının ve vakaların artacağına dikkat çekmektedirler.

“AŞILANAN EĞİTİMCİ SAYISI KAÇ?”

Bu bağlamda;

1. Çorum’da bir köy okulunda koronavirüs aşısı olarak, öğretmenler için aşı sürecinin başladığını duyurdunuz ancak bu sözlerinizin üzerinden aylar geçmesine rağmen eğitimcilerin hala tamamının aşılanmamasının sebebi nedir?

2. Pandeminin başından bu yana sağlık verilerinin açık, şeffaf ve güvenilir biçimde kamuoyuyla paylaşılmaması, aşı konusunda verilen sözlerin havada kalması sebebiyle, eğitim emekçilerinin de aşılanması konusunda sağlıklı rakamlar açıklanmamaktadır. Bu bağlamda Mayıs 2021 itibariyle aşılaması tamamlanan eğitimci sayısı kaçtır?

“SÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?”

3. 24 Şubat’ta Çorum’da aşı sonrası yaptığınız açıklamanızda Sağlık Bakanlığı’na 1 milyon 259 bin okul çalışanının listesini verdiğinizi söylediniz. O günden bugüne konuyla ilgili yapılan planlama nedir?

4. 17 Mayıs 2021 itibariyle, okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okul ve sınıflarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 8. ve 12. sınıfların kurslarında yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmışken bu okullardaki eğitim emekçilerinin aşılanma oranları nelerdir? Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacağı aşikarken, ölümlerin ve vakaların artmaması adına tüm eğitim camiasının aşılanma süreci ne zaman tamamlanacaktır?” (Haber Merkezi)