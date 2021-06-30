Kademeli normalleşmede yeni aşama yarın başlıyor

Milyonların gözünü çevirdiği Kabine Toplantısı’nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıklamıştı. 1 Temmuz 2021 itibariyle başlayacak olan yeni normalleşme dönemde, sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ayrıntıların İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alacağını ifade etti.

Bu noktada; İçişleri Bakanlığı da yeni normalleşme sürecinin detaylarına ilişkin genelge yayınladı. Buna göre; yarın itibariyle başlayacak olan yeni dönemde sokağa çıkma kısıtlamaları ve Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılacak. Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek. Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca olağanüstü bir toplantı yapan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi sokağa çıkma, şehirlerarası seyahat kısıtlamaları, işyerlerinin faaliyetleri, toplantı, etkinlik, nikah ve düğünler, toplu ulaşım tedbirleri, konaklama tesislerine dair tedbirler ve sınır kapılarında uygulanacak tedbirlerle ilgili kararlar aldı.

(Haber Merkezi)

