Kademeli normalleşmede haftasonu alkol satışı yok

İçişleri Bakanlığı, merakla beklenen normalleşme genelgesini açıkladı. Bakanlık, tam kapanma döneminde uygulanan alkol satış yasağını, hafta sonu uygulanacak kısıtlamalarda da devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verdi: Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir”

(Haber Merkezi)

