Flaş HaberKADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLIYOR
Kademeli normalleşmede haftasonu alkol satışı yok
İçişleri Bakanlığı bugünden başlayarak 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşmede hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında alkol satışının yasak olduğunu belirtti.
Güncel 16.05.2021, 19:14
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İçişleri Bakanlığı, merakla beklenen normalleşme genelgesini açıkladı. Bakanlık, tam kapanma döneminde uygulanan alkol satış yasağını, hafta sonu uygulanacak kısıtlamalarda da devam edeceğini açıkladı.
Bakanlık yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verdi: Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir”
(Haber Merkezi)
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