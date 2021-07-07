KADEM’den başarılı kadın kooperatifine destek sözü

Sevgisun Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ve çalışan emekçi kadınları ziyaret etmekte dolayı mutlu olduklarını ifade eden KADEM İl Temsilcisi Şenol, Kooperatif Başkanı Havva Özata’ya gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti.

Kooperatif üyelerinin ev hanımı olup, iş yaşamına giden bu yoldaki tecrübelerini kendileri ile paylaştıklarını belirten Fatma Nur Şenol, “Üretim yapan kadınlarımızı kooperatifte üretim aşamalarını, azim ve başarıya giden bu zorlu yolda hikayelerini dinledik. Ev hanımı olup iş yaşamına giden bu yoldaki tecrübelerini paylaştılar” dedi.

Güçlü ve başarılı kadınlara farkındalık eğitimleri desteği vereceklerinin altını çizen Şenol, örnek ve başarılı kadınlara bundan sonrada dernek yönetimi olarak ziyaretlerini sürdüreceklerini söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

