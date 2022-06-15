KADEM yöneticileri ile buluşma
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kısa adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği’ni ziyaret ederek yöneticileri ile görüştü ve kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. KADEM Başkanı Fatma Nur Şenol da, Başkan Aşgın’a armağan vererek ziyaretinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)
Güncel 15.06.2022, 20:06
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