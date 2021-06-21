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KADEM'den Babalar Günü etkinliği

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Çorum Temsilciliği tarafından Babalar Günü nedeniyle “uçurtma şenliği” düzenlendi.

Güncel 21.06.2021, 21:36
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KADEM'den Babalar Günü etkinliği

KADEM Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, üye ve gönüllülerle  birlikte Bahabey Çamlığı ve Kent Parkta piknik yapan ailelere ve çocuklara uçurtma dağıttıklarını belirterek, “Babalar ile birlikte çocuklar uçurtmalar uçurdu. Gökyüzünü ve babalarımızın gönlünü rengârenk uçurtmalarla şenlendirdik.
Fedakâr babalarımızın bu özel günlerini kutladık” dedi. (Haber Merkezi) 
 

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