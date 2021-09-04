KADEM, aşure dağıttı 

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, “Aşure yaparken dualar okuruz. Allah'a yalvarırız, bize sağlık, bereket, bolluk versin. Devletimizin varlığı için dua ederiz. Aşuremiz olunca da komşularımıza ikram ederiz.

Bu yıl da KADEM ailesi olarak tenceremizi derneğimizde kaynattık. Rabbim bolluğunu ve bereketini versin yiyenlere şifa olsun” dileklerinde bulundu ve tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutladı. (Haber Merkezi)