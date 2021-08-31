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Kaçak makaron operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 490 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.
Güncel 31.08.2021, 19:37 31.08.2021, 19:53
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda iki şahsın kullandığı araçlar içinde yapılan aramada 1 milyon 490 bin adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen bandrolsüz makaronlara el konulurken, şüpheli iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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