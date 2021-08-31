Kaçak makaron operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda iki şahsın kullandığı araçlar içinde yapılan aramada 1 milyon 490 bin adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen bandrolsüz makaronlara el konulurken, şüpheli iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.