Kaçak içki ve sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri il merkezinde 2 şahsa ait araç ve işyerinde yapılan adli aramalarda, 270 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet 0,5 litrelik pet şişeler içinde toplam: 4.5 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 5 adet 5 litrelik pet şişeler içinde toplam 25 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 2 adet 1 litrelik Nemirnoff marka gümrük kaçağı votka, 7 adet 1 litrelik sahte bandrollü Jack Daniels marka gümrük kaçağı viski, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet havalı tabanca ve 9 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 45 litre etil alkol ele geçirdiler. Bu malzemelere ek koyan polis ekipleri bunları sahibi olan iki şahsa'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem uyguladı.