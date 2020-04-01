Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89085
ALTIN
340.571
DOLAR
6.6899
STERLİN
8.2995
EURO
7.3114

Kaçak içki ve sigara operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirdi. 

Kaçak içki ve sigara operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirdi. 

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:10
Kaçak içki ve sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri il merkezinde 2 şahsa ait araç ve işyerinde yapılan adli aramalarda, 270 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet 0,5 litrelik pet şişeler içinde toplam: 4.5 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 5 adet 5 litrelik pet şişeler içinde toplam 25 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 2 adet 1 litrelik Nemirnoff marka gümrük kaçağı votka, 7 adet 1 litrelik sahte bandrollü Jack Daniels marka gümrük kaçağı viski, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet havalı tabanca ve 9 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 45 litre etil alkol ele geçirdiler. Bu malzemelere ek koyan polis ekipleri bunları sahibi olan iki şahsa'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem uyguladı. 

(İHA)

İlgili Haberler
63 kişi daha hayatını kaybetti
63 kişi daha hayatını kaybetti
Benzine 8 kuruş zam, otogaza 95 kuruş indirim
Benzine 8 kuruş zam, otogaza 95 kuruş indirim
Bahçeşehir Koleji’nde sınav hazırlığı sürüyor
Bahçeşehir Koleji’nde sınav hazırlığı sürüyor
Telekonferansla basın toplantısı
Telekonferansla basın toplantısı
“Emek ve meslek örgütlerinin haklı taleplerini destekliyoruz”
“Emek ve meslek örgütlerinin haklı taleplerini destekliyoruz”
Başkan Şahiner 3 aylık maaşını bağışladı
Başkan Şahiner 3 aylık maaşını bağışladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim