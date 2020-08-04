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Kaçak içki operasyonu

Çorum'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki ele geçirildi. 

Güncel 04.08.2020, 15:04
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Kaçak içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi. 
Jandarma ekiplerince Mecitözü İlçesi'ne bağlı bir köye düzenlenen operasyonda, kaçak/sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen şahsa ait ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde yapılan aramalarda 54 litre fermente içki (şarap), 2 litre rakı, 2 litre viski, 3 Adet otomatik av tüfeği, 50 adet 7.62 mm tabanca fişeği, 117 adet 9 mm. tabanca fişeği ve 52 adet 12 cl. av tüfeği fişeği ele geçirildi. 
Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Kaynak: (İHA)
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