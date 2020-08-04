Kaçak içki operasyonu
Çorum'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki ele geçirildi.
Güncel 04.08.2020, 15:04
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.
Jandarma ekiplerince Mecitözü İlçesi'ne bağlı bir köye düzenlenen operasyonda, kaçak/sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen şahsa ait ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde yapılan aramalarda 54 litre fermente içki (şarap), 2 litre rakı, 2 litre viski, 3 Adet otomatik av tüfeği, 50 adet 7.62 mm tabanca fişeği, 117 adet 9 mm. tabanca fişeği ve 52 adet 12 cl. av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: (İHA)
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