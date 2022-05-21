Kaçak avcılara göz açtırılmıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, il genelinde 15 Mart-15 Haziran arasında sazangiller türüne ait balıkların ticari amaçlı avlanmasının yasak olduğunu belirterek, ticari ve amatör balıkçılık yapanlara yasaklara uymalarını aksi takdirde idari yaptırım cezası ile karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Öte yandan Obruk Barajı ve Seydim Göleti’nde su ürünleri avcılığı yasağı kapsamında Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimde 10 adet toplam 10 bin metre sahipsiz ağlara el konuldu.

Amatör avcılık yapanlar kontrol edilirken, barajlardaki balık varlığını korumak için denetimlerin devam edeceği bildirildi. (Haber Merkezi)

