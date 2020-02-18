Kaçak avcılar çamura saplanınca yakaladılar

Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve usulsüz avlanan kişilere yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri tarafından 15-16 Şubat tarihlerinde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde 6 avcıya yasal işlem yapıldı. Hukuki işlem sonucunda 1 adet araç, 3 adet otomatik / Y. otomatik av tüfeği ve 1 adet projektörün mülkiyeti kamuya geçirildi.

Öte yandan İl Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar neticesinde av koruma ekibi tarafından çalışma yapıldı.

18 Şubat Pazartesi günü ihbar edilen mevkiye giden ekip mensupları, saat 21.00 civarlarında araca bağlı bir projektörle arazinin tarandığını tespit etti. Ekipleri fark eden kişiler, hızla alandan kaçmaya çalışırken, görevli personel de söz konusu aracı takibe aldı. Yaklaşık 8 km takip neticesinde köy içerisine giren kişilerden bir tanesi araç dışına sarkıp geriye dönerek av tüfeği ile havaya doğru 4 el ateş açtı. Daha sonra kaçmaya devam eden aracın çamura saplanmasıyla birlikte avda kullanılan 3 adet tüfek, 1 adet projektör ve avda kullanılan 1 adet araca mülkiyeti kamuya geçirmek üzere el konuldu.

Ava iştirak edilen eli silahlı 3 kişiye 4915 Sayılı Kanuna göre idari işlem uygulandı. Ayrıca görevli memurlara mukavemette bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. (Haber Merkezi)