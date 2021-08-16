“Kabil Havalimanı’nda bizim milli çıkarımız ne?”

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri karşısında parti teşkilatlarının alarma geçirildiğini belirterek, vatandaşların yaralarının sarılmasına katkıda bulunma çabası içinde olduklarını söyledi.

Deva Partisi olarak, göç meselesine ırkçılık, yabancı düşmanlığı çerçevesinde görmediklerini, uluslararası hukuk ve insani reflekslerin ön planda olması gereken bir konu olarak ülke vatandaşlarının çıkarı açısından baktıklarını ifade eden Vargeloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkelerine geri dönecekleri bir zemini hazırlamak tabii ki hükûmetin aslî görevi olmalıdır. Ama şu anda hükümetin bir stratejisi yok.

Türkiye’ye gelen Suriyelilerin önemli kısmı iç savaşın çıktığı dönemde gelmeye başladı.

O dönemlerde bu işin sorumluları kim?

Türkiye'nin en önemli sorunu Suriye’yle ilgili strateji eksikliğidir. Bu konuyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir stratejimiz yok.

Maalesef her şey ayak üstü ve anlık kararlar ile alınıyor.

Son haftalarda sayıları 10 binleri geçen Afgan vatandaşların Türkiye’ye girdiğini görüyoruz. Sayın Erdoğan ile Biden'ın yaptığı NATO Zirvesi’nin marjında yaptığı görüşmenin sonuçları olarak bunları yaşıyoruz. Türkiye'nin Afganistan’da Kabil Havaalanını korumasının bizim millî çıkarlarımız açısından ne faydası olacak? Hükûmetin izah etmesi lazım. Havaalanını korumakla ilgili millî çıkarımızı çıkıp açıklamalıdır.

İktidar göç ile ilgili acil önlem almak zorundadır. Günümüzün en önemli insanlık dramlarından biri olan göç sorununu kendi bireysel çıkarlarının bir enstrümanı haline getiren iktidarın yapacağı ilk iş, göçün kayıt altına alınmasıdır.” (Haber Merkezi)

