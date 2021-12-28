Kabakçı: “Hiç kimse karanlıkta kalmasın”

Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi Şark Köşesi’nde yapılan etkinliğe birçok farklı fakülteden öğrenciler ve dernek üyelerinden görme engelli bireyler katılım sağladı. Etkinlik boyunca “görme engelliler etrafı siyah mı görür, ne tür araç ve gereçler kullanırlar, nasıl okuma yaparlar” gibi birçok konuya değinildi.

Görme engellilerin yaşadıkları sorunlar konusunda derneğin ne gibi çalışmalar yaptığı ve nasıl destek sunduğu konusunda bilgi veren Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, “Sevgiyle, umutla en güzeli birbirimizi anlayarak görebilmenin kıvancını yaşıyorum. Ve diliyorum ki kimseler karanlıkta kalmasın. Kimseler gökkuşağının yedi renginden mahrum olmasın. Baharı olsun herkesin. Ezip geçtiği değil kokladığı çiçekler. Dağları olsun yeşil bayırlarında koşabildiği. Irmakları olsun. Onlara imrenip coşup taşabildiği. Ve engelleri olsun insanların aşabildiği” dedi.

Kabakçı, ev sahipliklerinden dolayı Çorum Belediyesi’ne ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. (Haber Merkezi)

