KAAN projesi tanıtıldı

Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KAAN projesiyle kolluk kuvvetlerinin özel güvenliğin görev yaptığı yerlerdeki olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmesi amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile entegrasyonunu sağlamak, aidiyet duygularını geliştirmek, suç meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylarda genel kolluğun en seri şekilde bildirilmesini sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek kolluğun suçla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla ülkemize özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilen “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN)” hayata geçirilmiş ve ülkemiz genelinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

KAAN uygulamasını kurumsal hale getirerek sürdürülebilir kılmak, aynı zamanda var olan etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla 2020-2021 yıllarında gerekli eğitimler verilmiştir.

2022 yılında da KAAN Uygulaması geliştirme eğitimleri planlanmakta olup, ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerinin KAAN Uygulamasını aktif bir şekilde kullanması büyük bir önem arz etmektedir.” (Haber Merkezi)