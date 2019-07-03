KA-DER’den milletvekili Kavuncu’ya ziyaret

Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte 15 Temmuz’da terör örgütü FETÖ üyeleri tarafından bombalanan gazi meclisi gezen KADER üyeleri daha sonra eski Sağlık Bakanı, Samsun Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Ahmet Demircan ile bir araya gelerek taleplerini ilettiler.

Kanser hastalarının yaşadığı sorunlar hakkında bilgi veren KA-DER Başkanı Bekir Şahin, her gittikleri hastanede tüm tetkiklerin sil baştan yapıldığını, sistem üzerine girilen bilgilerin tüm doktorlar tarafından görülmesi gerektiğine işaret ederek, gereksiz tetkiklerle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Şahin, rutin dışı aşıların da ücretsiz kapsamına alınması ile ilgili de talepte bulundu.

Şahin, gezi ve ilgili hazırladıkları projeyle hem hastaları hem de hasta yakınlarını gezdirme ve moral aşılama fırsatı bulduklarını, ayrıca ziyaretle yaşadıkları sorunları birinci elden aktarma imkanı yakaladıklarını belirterek, milletvekilleri Kavuncu ve Ceylan’a teşekkür etti.



AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Çorum’dan gelen heyetle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettikleri toplantıda, genelde tüm sağlık sorunlarının takipçisi olmakla birlikte, özellikle kanser gibi zor ve titiz bir takip gerektiren hastaların yaşadığı problemlerin çözümü için her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, sağlık alanında verilen tüm hizmetlerin büyük bir önem taşıdığını, ancak bunların içerisinde yer alan kanser tedavisinin ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Kanser tedavisi gören tüm hastalara şifalar dileyen Kavuncu, “Bizlere düşen en büyük ve önemli görev ise bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer alarak, büyük küçük demeksizin tüm sorunlarının çözümü için çaba sarfetmektir. Kanser tedavisinde ilaç ,tanı ve tedavi ne kadar önemliyse, kardeşlerimizin psikolojik olarak desteklenmesi bir o kadar önemlidir. Hiçbir hastamızın kendisini yalnız hissetmemesi gerektiği gibi özellikle kanser hastalarımızın bu zorlu ve önemli tedavi sürecinde kendilerini asla yalnız hissetmemelidir. Bu konu bizim milletvekili olarak görevimiz olmanın ötesinde, insani olarak üstlenmemiz gereken bir vazifedir. Bu anlamda bizi hastalarımızla buluşturan KA-DER Başkanı Bekir Şahin’e, Proje Koordinatörü Semih Dumlu ve Proje Danışmanı Ayhan Boyraz’a teşekkür ediyorum” dedi.