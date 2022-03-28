KA-DER’den kanser farkındalık etkinliği

Etkinlikler çerçevesinde “Hasta okulu” ve “Kanserde farkındalık” proje kapsamında yaptırılan bağırsak maketini iki gün boyunca ilimizin gözde yaşam alanlarından olan AHL Park AVM’de açtıklarını söyleyen KA-DER Başkanı Bekir Şahin, böylece bağırsak kanserine dikkat çekildiğini bildirdi.

Şahin bağırsak kanseri konusunda vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini dile getirirken, etkinliğe katılan Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış da kanser hastalıklarını ülkemizde ve dünyada en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer aldığını hatırlatarak bu hastalıkların bir çoğunun önlenebilir olduğunu, Sağlık Bakanlığı olarak ulusal kanser tarama programı bulunduğunu ve vatandaşlara ücretsiz tarama yapıldığını dile getirdi.

Etkinliğe ayrıca MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Sır, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)